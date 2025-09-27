Amt als Parteichef bestätigt: Herbert Kickl mit großer Mehrheit gewählt

Beim Bundesparteitag der FPÖ in Salzburg standen fast alle hinter Herbert Kickl. Er wurde mit großer Mehrheit als Parteichef bestätigt.

Im Rahmen des heute, 27. September, stattgefundenen Bundesparteitages der Freiheitlichen Partei im Messezentrum in Salzburg wurde Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit 96,94 Prozent aller abgegebenen Stimmen in seinem Amt bestätigt. Somit ist er weiterhin Parteichef der FPÖ.

96,94 Prozent

Die FPÖ-Mitglieder, die Kickl als „freiheitliche Großfamilie“ bezeichnete, trafen sich am Samstag im Salzburger Messegelände. Hauptpunkt des Treffens war die Bestätigung von Kickl als Parteichef. Bei der Wahl zum neuen Parteichef am frühen Nachmittag gab es keine Überraschungen. Herbert Kickl wurde mit 96,94 Prozent der Stimmen gewählt. Von 727 abgegebenen Stimmen waren nur drei ungültig. Nach der Verkündung des Ergebnisses erhielt der bestätigte Parteichef erneut Standing Ovations.