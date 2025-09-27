Neue Regeln bei Überweisung: Das ändert sich bald für alle Bankkunden

Ab 9. Oktober kommen auf Bankkunden einige Neuerungen zu. Die Echtzeitzahlung wird zum Standard, zudem soll ein Datenabgleich zwischen IBAN und Empfängername für mehr Sicherheit sorgen. Alle Details liest du hier.

Schon bald treten bei Überweisungen neue Regeln in Kraft. Konkret kommt es ab 9. Oktober 2025 aufgrund einer EU-Vorschrift für alle Bankkunden zu Änderungen. Zum einen wird die Echtzeitzahlung zum Standard. Sie muss von allen Banken innerhalb des Euroraums verpflichtend angeboten werden. Zusätzlich treten weitere Sicherheitsvorkehrungen in Kraft. Banken überprüfen künftig vor Abschluss der Überweisung, ob IBAN und Empfängername übereinstimmen. So sollen Betrugsversuche effektiver bekämpft werden.

Mehr Sicherheit: Datenabgleich zwischen IBAN und Empfängername

Experten sehen die Änderung überwiegend positiv. Christian Prantner, Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer, sagte diesbezüglich gegenüber der APA: „Grundsätzlich ist das eine gute Geschichte, weil der Finanzbetrug im Bankbereich stark zugenommen hat.“ Weil IBAN und Empfängername bisher nicht zusammenpassen mussten, sei es für Betrüger einfach gewesen, Zahlungsströme umzuleiten. Da der IBAN der einzige Kundenidentifikator war, konnten Betrüger falsche Kontodaten mit dem Namen eines legitimen Zahlungsempfängers angeben und Zahlungen durchführen. Dies ist durch den Datenabgleich zwischen IBAN und Empfängername zukünftig nicht mehr möglich.

Was sich bei den Banken in Europa ab 9. Oktober 2025 ändert: Sofortüberweisungen müssen von allen Bankinstituten angeboten werden

Preise müssen an jene der herkömmlichen Überweisungen angepasst werden – in den allermeisten Fällen bedeutet das: gratis Sofortüberweisungen

Echtzeitüberweisung darf maximal zehn Sekunden in Anspruch nehmen

IBAN müssen mit Empfängernamen abgeglichen werden, stimmen sie nicht überein, wird eine deutliche Meldung angezeig

