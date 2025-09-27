Neue Rückgabe-Regelung bei Zalando: Wer das macht, wird gesperrt

Zalando zieht Konsequenzen bei exzessiven Rücksendungen: Wer trotz Verwarnung weiter "unverhältnismäßig viele Artikel" zurückschickt, kann künftig ein Jahr lang keine Bestellungen mehr tätigen.

Zalando greift durch: Bei zu vielen Rücksendungen droht eine Kontosperre.

Der Onlinehändler Zalando plant Konsequenzen für Kunden, die trotz Verwarnung weiterhin „unverhältnismäßig viele Artikel zurückschicken“. Konkret droht eine Kontosperre für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr. Währenddessen können über das Konto keine Bestellungen mehr getätigt werden. Dies teilte das Unternehmen kürzlich in einer Aussendung mit. Offenbar bleibt die Retourenflut für den Onlinehändler ein hartnäckiges Problem.

Retouren bei Zalando: Das musst du in Zukunft beachten

„Seit unserer Gründung 2008 sind einfache und bequeme Retouren Teil unseres Qualitätsversprechens. Die meisten unserer Kunden nutzen diesen Service verantwortungsvoll, aber leider gibt es auch Ausnahmen“, informiert das Unternehmen. Um das Problem übermäßiger Retouren zu lösen, wurden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktualisiert. Zunächst werden Kunden per E-Mail auf übermäßige Retouren aufmerksam gemacht. „Dieser proaktive Schritt gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Verhalten zu reflektieren und anzupassen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden“, teilt Zalando mit.

Bei zu vielen Rücksendungen droht Kontosperre

Wird diese Benachrichtigung ignoriert, kann es zu Konto-Einschränkungen kommen. „In den schwerwiegendsten Fällen, in denen dauerhaft übermäßig viel retourniert wird, pausieren wir das Konto für zwölf Monate. In dieser Zeit sind keine neuen Bestellungen möglich„, informiert das Unternehmen weiter. Betroffene Kunden können aber weiterhin auf ihr Konto zugreifen, Artikel aus bereits getätigten Bestellungen zurückschicken, in der App stöbern oder ihre Datenschutzrechte ausüben. Zalando betont abschließend: „Diese Maßnahmen betreffen nur einen sehr kleinen Teil unserer Kunden. Für die große Mehrheit ändert sich nichts.“