Veröffentlicht Taylor Swift einen Song über Wien?

Taylor Swift sagte ihre Auftritte in Wien wegen eines geplanten Attentats ab. Nun heißt es, dass ein neuer Song der Stadt gewidmet sein könnte.

Singt Swift über Wien?

Die 35-jährige Sängerin musste ihre Wien-Konzerte der „The Eras“-Tour kurzfristig absagen und verließ Österreich unauffällig. Lange sprach sie nicht über den Vorfall. Erst zum Ende ihrer Tour äußerte sie sich öffentlich zum geplanten Anschlag. Rund um den Song „Cancelled“ wird nun viel spekuliert. In sozialen Medien diskutieren Fans, ob er auf Erlebnissen der Tour basiert und den Schock von Wien widerspiegelt.

Auftritt nicht in Sicht

Ein Auftritt von Taylor Swift in Österreich ist derzeit nicht in Sicht. Doch ihre österreichischen Fans hoffen nun wenigstens auf ein Lied, das ihnen persönlich gewidmet sein könnte.