Protestaktion: Mehrere Festnahmen bei FPÖ-Parteitag in Salzburg

Beim FPÖ-Parteitag sorgten am Vormittag des 27. September acht Personen für Aufsehen: Drei Aktivistinnen drangen auf das Dach des Messezentrums, fünf weitere blockierten die Zufahrt. Die Polizei stoppte die Gruppe.

Im Rahmen des heute stattgefundenen Bundesparteitages der Freiheitlichen Partei im Messezentrum in Salzburg wurde Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit 96,94 Prozent aller abgegebenen Stimmen in seinem Amt bestätigt. Somit bleibt er weiterhin Parteichef der FPÖ.

Protest gegen FPÖ-Parteitag endete mit Festnahmen

Im Zuge der Veranstaltung kam es allerdings zu einigen Zwischenfällen. Drei Personen verschafften sich Zugang zum Dach des Messezentrums, um mittels Transparenten und Fahnen Aufmerksamkeit zu erregen. Weitere fünf Personen versuchten etwa zeitgleich die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände zu behindern, teilt die Polizei mit. Nachdem sich all diese Personen trotz behördlicher Aufforderung weigerten, den jeweilig unangemeldeten Aktionismus zu beenden und ihre Identitäten bekannt zu geben, wurden sie von der Polizei vorläufig festgenommen. Nach Abschluss aller Abklärungen werden die drei Frauen und fünf Männer wegen der begangenen Verwaltungsübertretungen an die zuständigen Behörden angezeigt.