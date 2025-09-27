Ab 19. Oktober heißt es auch sonntags: Guten Morgen mit Café Puls! Mit der nagelneuen Wochenendausgabe von Österreichs erstem Frühstücksfernsehen „Café Puls am Sonntag“ erweitern JOYN & PULS 4 das Portfolio. Vor der Kamera steht Café Puls-Familienmitglied und Moderatorin Julia Furdea. Sie steht ab 19. Oktober immer sonntags um 7 Uhr gemeinsam mit den Österreichern. „Café Puls ist seit mehr als 20 Jahren ein erfolgreicher Bestandteil unseres Programms. Aber vor allem ist es ein fixer Bestandteil des Morgen-Rituals unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun ist es an der Zeit dieses Gefühl des gemeinsamen Aufstehens auch auf das Wochenende auszuweiten. Und das möchten wir mit unserer neuen Sonntags-Sendung ‚Café Puls am Sonntag‘ erreichen“, freut sich Rudolf Wiedner, Chefredakteur PULS 24 und Café Puls.

Café Puls in Zukunft auch am Sonntag

Julia Furdea sagt dazu: „Unter der Woche hetzen wir meist früh aus dem Haus, am Sonntag dürfen wir zum Glück ein bisschen länger schlummern und einfach den Tag genießen. Genau dieses Gefühl wollen wir mit ‚Café Puls am Sonntag‘ einfangen: Wir nehmen uns Zeit für gute Gespräche und spannende Themen, um einen entspannten, schönen Start in den Sonntag zu haben – gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich freu mich unheimlich, Teil dieses neuen Café Puls-Kapitels zu sein.“ „Café Puls am Sonntag“ ist wöchentlich um 7 Uhr auf JOYN, PULS 4, PULS 24 sowie in Sat.1 Österreich und auf ProSieben Austria zu sehen.





