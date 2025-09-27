Polizei machte bei Hausdurchsuchung überraschende Entdeckung

Starker Cannabisgeruch führte in Kramsach zu einer Hausdurchsuchung: In einer Wohnung entdeckte die Polizei eine Cannabisanlage mit 15 Pflanzen sowie Kanister mit Schwefelsäure.

Nach einem Hinweis auf starken Cannabisgeruch kam es am 25. September 2025 gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Kramsach (Tirol) zu einer Hausdurchsuchung. Dabei wurde eine Cannabisanlage mit 15 Cannabispflanzen sowie zwei Kanister mit Restflüssigkeit von Schwefelsäure entdeckt.

33-Jähriger festgenommen

Der 33-jährige österreichische Bewohner wurde vorläufig festgenommen sowie die Cannabispflanzen, diverse Suchtmittelutensilien, mehrere Datenträger bzw. Mobiltelefone und die Kanister mit Schwefelsäure sichergestellt. Der 33-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird er auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 19:53 Uhr aktualisiert