Große Trauer um Krebspatient Enes: „Er hat ein Vermächtnis geschaffen“

Mit tiefer Betroffenheit trauert der Verein Geben für Leben um Enes, der nach einem langen und mutigen Kampf gegen die Leukämie verstorben ist. "Durch ihn wurden tausende Menschen auf die Bedeutung der Stammzellspende aufmerksam."

Auch wenn Enes den Kampf gegen die Krankheit verloren hat, so hat er doch etwas Großes bewirkt: Durch seine Geschichte wurden tausende Menschen auf die lebensrettende Bedeutung der Stammzellspende aufmerksam. „Damit hat er ein Vermächtnis geschaffen, das weit über sein eigenes Leben hinausgeht und anderen Betroffenen Hoffnung schenkt“, so die rührenden Zeilen des Vereins Geben für Leben. Gemeinsam mit seiner Familie und vielen Unterstützern wurde in ganz Österreich intensiv nach einem passenden Stammzellenspender gesucht.

Der Verein würdigt Enes nicht nur als Kämpfer, sondern auch als jemanden, der durch seine Offenheit und seinen Mut das Bewusstsein für Stammzellspenden in der Gesellschaft nachhaltig verändert hat. „Wir sind dankbar für die Spuren, die er hinterlassen hat, und für die Hoffnung, die durch ihn in vielen Herzen gewachsen ist“, heißt es seitens Geben für Leben.

