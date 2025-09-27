Auto überschlug sich: Frontal-Crash forderte mehrere Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall auf der B172 in Walchsee: Eine 93-jährige Pkw-Lenkerin kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Fahrzeug. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Am Samstagnachmittag, 27. September, fuhr eine 93-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der B172 im Gemeindegebiet von Walchsee (Tirol). Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der linken Fahrzeugseite frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Niederländers. Dieser überschlug sich und prallte mit dem Fahrzeugdach seitlich gegen den Pkw eines 77-jährigen Österreichers, der hinter dem PKW der Deutschen fuhr.

Mehrere Verletzte

Die 93-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Der Niederländer und seine 44-jährige niederländische Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B172 war im Bereich der Unfallstelle für ca. eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.