Schock für Besitzer: Auto stürzte 200 Meter ab

Ein abgestelltes Auto geriet am Samstagnachmittag aus unbekannter Ursache ins Rollen und stürzte rund 200 Meter über eine steile Böschung. Das Fahrzeug blieb im Wald zwischen Bäumen hängen.

Der Autobesitzer bemerkte plötzlich, dass sein Fahrzeug fehlte und bemerkte Reifenspuren, die über die steile Böschung führten.

Der Autobesitzer bemerkte plötzlich, dass sein Fahrzeug fehlte und bemerkte Reifenspuren, die über die steile Böschung führten.

Am Samstagnachmittag kam in Thüringerberg (Vorarlberg) ein abgestelltes Auto ins Rollen und stürzte eine rund 200 Meter steile Böschung hinunter. Das Fahrzeug war vor einem Haus abgestellt gewesen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Da sich zu dem Zeitpunkt keine Personen im Auto befanden, gab es zum Glück auch keine Verletzten.

Einsatz: Auto stürzte rund 200 Meter über Böschung

Das Fahrzeug blieb im angrenzenden Wald zwischen Bäumen hängen. Der Autobesitzer bemerkte plötzlich, dass sein Fahrzeug fehlte und bemerkte Reifenspuren, die über die steile Böschung führten. Die Einsatzkräfte konnten das Auto letztendlich mit einer Seilwinde bergen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 21:34 Uhr aktualisiert