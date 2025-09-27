Sonntag bringt Sonne, Wolken und Regenschauer in Österreich

Das Wetter am Sonntag, dem 28. September 2025, zeigt sich in Österreich wechselhaft. „Das Wetter bleibt etwas unbeständig. Es wechseln Sonne und Wolken einander ab, wobei sich tagsüber mehr Quellwolken bilden und muss auch immer wieder mit ein paar Regenschauern gerechnet werden, besonders von Salzburg ostwärts“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 13 bis 20 Grad.