An einem Tag: Wann die September-Pension auf alle Konten kommt

Schon bald hat das Warten wieder ein Ende, die Pensionen für September werden in wenigen Tagen ausgezahlt. Dabei wird das Geld an einem Tag auf alle Konten kommen. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst.

Monat für Monat bekommen nicht nur Arbeitskräfte, Familien, Arbeitslose und Co. in Österreich ihr Geld aufs Konto, auch Pensionisten dürfen sich jeden Monat aufs Neue auf Geld freuen. Der Staat hat dafür immer einen fixen Tag, an dem die Auszahlung da sein sollte, Geld gibt es – wie auch bei den übrigen Bevölkerungsgruppen – jedenfalls im Nachhinein. Heißt: In wenigen Tagen steht die Auszahlung der September-Pension am Plan.

An diesem Tag zahlt der Staat den Pensionisten das Geld aus

Wie das Sozialministerium auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, wird das Geld am 1. Oktober 2025 da sein. Der 1. von jedem Monat ist auch der Standard-Auszahlungstermin für Pensionisten, fällt der Tag jedoch auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag, wird das Geld schon am letzten Wochentag davor ausgezahlt. Das wird für die nächste Auszahlung spannend, fällt der 1. November doch auf einen Samstag – das Oktober-Geld für Pensionisten gibt es daher dann schon am Freitag davor, also am 31. Oktober. In der folgenden Infobox findet ihr generell die Auszahlungstermine für die übrigen Monate in diesem Jahr.

Auszahlungstermine: Wann die Pension 2025 in Österreich auf dein Konto kommt September : 1. Oktober

: 1. Oktober Oktober : 31. Oktober

: 31. Oktober November : 1. Dezember

: 1. Dezember Dezember: 31. Dezember

Wie steht es um die Pensionserhöhung 2026?

Die Diskussionen rund um die Pensionen hierzulande lassen ja weiter nicht nach. So wurde kürzlich über die Erhöhung für das kommende Jahr gesprochen, welche für knapp ein Drittel der Österreicher wohl geringer als geplant ausfallen dürfte. Ab einer Brutto-Pension von 2.500 Euro bekommt man „nur“ noch einen Pauschalbetrag von 67,50 Euro zusätzlich, darunter wird die volle Inflation von 2,7 Prozent ausgeglichen. Was das für dich bedeutet, erfährst du hier: Pensionserhöhung 2026: Neue Tabelle zeigt, wie viel mehr du bekommst.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Welche Pensionsmaßnahmen setzt die Regierung um?

Generell wird bei den Ältesten einiges gespart, immerhin muss das Budget saniert werden. Kritik gibt es dabei nicht nur von den Betroffenen selbst, sondern regelmäßig auch von der Opposition bestehend aus FPÖ und Grünen und von Pensionistenvertretern. Neben Einsparungspotential sieht die Regierung allerdings auch Reformbedarf und setzt gleich zahlreiche Maßnahmen um – darunter etwa die Teilpension, die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge und viele mehr. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist.