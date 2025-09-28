Neue Regel bei Ryanair: Ohne Handy kommst du nicht ins Flugzeug

Es gibt eine große Änderung bei Ryanair. Die Fluglinie stellt bald etwas bei den Boardingpässen um.

Bei Ryanair gibt es eine große Umstellung, auch Österreicher sind davon betroffen.

Die Papiertickets bei Ryanair gehören bald der Geschichte an. Ab 12. November gibt es dann nur mehr digitale Boardingpässe. Ausgedruckte Tickets werden nicht mehr akzeptiert.

Das ändert sich bei Ryanair

Die größte Direktfluggesellschaft Europas hat bekanntgegeben, dass ab dem 12. November 2025 nur mehr digitale Boardingpässe gültig sind. Diese erhält man in der Ryanair eigenen App. Papiertickets werden nicht mehr akzeptiert. Die Umstellung hätte bereits am 3. November stattfinden sollen. Sie wurde aber aufgrund der Herbstferien verschoben.

Und so funktioniert die digitale Bordkarte

Die neue Regelung heißt: Passagiere erstellen ihre Bordkarte beim Check-in in der App und zeigen sie beim Boarding digital vor. Wichtig ist, dass mindestens der Hauptbucher die Tickets in der „myRyanair“-App abruft. Danach können die Tickets per Messenger an Mitreisende geschickt werden. Das heißt, dass alle Reisenden ein Smartphone oder ein anderes elektronisches Gerät brauchen. Das könnte allerdings für ältere Menschen zum Problem werden.

Nicht alle sind von der Umstellung begeistert

Doch die Pläne werden nicht von allen begrüßt. Schon zu Jahresbeginn warnte der irische Reiseexperte Eoghan Corry vor möglichen Problemen. Dem Portal Extra.ie sagte er: „Sobald die Regel greift, wird es pures Chaos geben.“

Das sagt Ryanair selbst

Fast 80 Prozent von Ryanairs über 206 Millionen Passagieren nutzen bereits digitale Boardingpässe. Die Umstellung auf 100 % digitale Boardingpässe ab dem 12. November folgt dem Beispiel anderer wichtiger Ticketbranchen (wie Festivals, Musik- und Sportveranstaltungen), die erfolgreich auf rein digitale Tickets umgestellt haben. Ryanairs CMO, Dara Brady, sagte: „Um einen reibungslosen Übergang zu 100 % digitalen Boardingpässen für unsere Kunden zu gewährleisten, werden wir die Umstellung ab Mittwoch, den 12. November, vornehmen, einer traditionell etwas ruhigeren Reisezeit nach den stark frequentierten Herbstferien.“