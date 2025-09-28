EU-Haftbefehl wegen versuchten Mordes: Nach 20 Jahren festgenommen

Rund 20 Jahre ist es her, dass gegen einen 51-jährigen Georgier ein EU-weiter Haftbefehl erlassen worden ist. Am 25. September 2025 klickten die Handschellen in Oberösterreich.

Eine Streife der Polizeiinspektion Leopoldschlag führte gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in Bad Leonfelden eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Als Lenker wies sich der 51-Jährige aus. Die Kontrolle ergab, dass sich der Mann unrechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hatte. Der Georgier wurde deshalb nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen.

EU-Haftbefehl wegen Verdacht des versuchten Mordes

Weitere Datenbankabfragen brachten ans Licht, dass gegen den 51-Jährigen ein EU-Haftbefehl, unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, bestand. Da er zudem nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und die Strafverfolgung nur erschwert möglich gewesen wäre, wurde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft eine Sicherheitsleistung eingehoben, ehe der 51-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert wurde. Es gilt die Unschuldsvermutung.