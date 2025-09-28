Gemeinde trauert: Marlene „war herzlich und aufrichtig“

Am 22. September 2025 verstarb die Leiterin des Kindergartens Sitzendorf bei einem tragischen Verkehrsunfall. Die Marktgemeinde und der Elternverein trauern um eine außergewöhnliche Frau und Mutter.

Am 22. September 2025 verlor die engagierte Pädagogin bei einem Verkehrsunfall ihr Leben.

Die Nachricht vom Tod der Kindergartenleiterin hat Sitzendorf tief getroffen. Am 22. September 2025 verlor die engagierte Pädagogin bei einem Verkehrsunfall ihr Leben. „Marlene war eine Persönlichkeit, die mit ihrer offenen Art und Weise verbindend wirkte. Eine Mutter, die Unglaubliches leistete“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Herz für Kinder und Kolleginnen

„Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und trauern um einen wunderbaren Menschen“, heißt es. Um der Familie in dieser schweren Zeit beizustehen, hat der Elternverein des Kindergartens Sitzendorf ein Spendenkonto eingerichtet.