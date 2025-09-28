20-Jährige tödlich verletzt: Alkolenker prallt frontal in ihr Motorrad

ZU einer Tragödie kam es gestern, 27. September 2025, in Niederösterreich. Eine erst 20 Jahre alte Motorradfahrerin verlor ihr Leben bei einem Unfall,

Am 27. September 2025, gegen 16:35 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden mit seinem Auto auf der L113 von Traismauer Richtung Herzogenburg. Er war alkoholisiert und kam dabei teilweise auf die Gegenfahrbahn. In Inzersdorf-Getzerdorf, Bezirk St. Pölten, stieß er frontal mit einem Motorrad zusammen. Das Motorrad wurde von einer 20-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Pölten gelenkt.

20-Jährige starb noch vor Ort

Die 20-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 41-Jährige dürfte leichten Grades verletzt worden sein. Er wurde vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems verbracht. Die L113 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Dem 41-jährigen Fahrzeuglenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten sowie der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.