Erste Schneeflocken: Kühle Wetterwoche für Österreich im Anmarsch

Österreich startet kühl in die Woche: Ab 1.000 Metern sind schon die ersten Schneeflocken möglich – Wintersportfans müssen sich aber noch gedulden.

In den kommenden Tagen dominiert in Österreich eine kühle Nordströmung. „Österreich gelangt zunehmend in kühlere Luftmassen, also auch für die aktuelle frühherbstliche Situation etwas zu kühl. Warum? Die Luft kommt von der Nordsee bzw. von der Ostsee und ist damit recht kühl“, erklärt die GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Damit verbunden sinkt die Schneefallgrenze im Laufe der Woche deutlich ab.

Sonntag: Sonne und Wolken im Wechsel

Am heutigen Sonntag, 28. September 2025, zeigt sich das Wetter noch relativ freundlich. Am Nachmittag wechseln längere Sonnenphasen mit dichteren Wolken und kurzen Regenschauern. Im Westen bleibt es insgesamt sonniger. Die Temperaturen erreichen 13 bis 20 Grad, dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Ost.

Montag: Zäher Hochnebel und dichte Wolken

Der Wochenstart am 29. September bleibt wechselhaft. Vor allem im Norden und Süden trüben dichte Wolken und Hochnebel das Bild. Sonne gibt es nur zwischendurch. „Grundsätzlich wird es mehr Schauer eher alpen-nordseitig als alpen-südseitig geben“, so GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 11 bis 19 Grad.

Dienstag bis Mittwoch: Schneefallgrenze sinkt

Mit einer nordwestlichen Strömung setzt sich am Dienstag die kühle Phase fort. Besonders im westlichen und zentralen Bergland sind Schauer zu erwarten, vereinzelt bis ins Mostviertel. Weiter östlich zeigt sich häufiger die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 16 Grad.

Am Mittwoch bleibt es ähnlich: „Die Schneefallgrenze sinkt vom Alpenostrand westwärts im Laufe der Woche langsam auf mittlere Höhen“, so GeoSphere Austria. In den Bergen kann es da und dort Graupelschauer oder Schneeflocken ab 1.000 Metern geben. Im Osten frischt der Nordwind zeitweise auf.

Donnerstag: Erster Schnee ab 1.200 Metern

Zum Monatsbeginn, am 2. Oktober, verstärkt sich der Störungseinfluss. Entlang der Alpennordseite ziehen immer wieder Regenschauer durch, oberhalb von rund 1.200 Metern fällt auch Schnee. Während im Westen und Süden die Sonne überwiegt, ist im Norden mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad, in der Früh teilweise nur bei 1 Grad.

Kein Wintereinbruch in Sicht

Auch wenn in höheren Lagen die ersten Schneeflocken fallen, ein Winterstart ist das noch nicht. „Um Schneeflocken zu erspähen, würde ich auf jeden Fall auf 2.000 Meter gehen und mich eher Richtung Ostalpenrand bewegen. Im Westen ist es noch nicht ganz so winterlich, auch im Hochgebirge“, betonte GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Von Wintersport könne man vorerst nicht sprechen: „Die Schneemengen bleiben recht bescheiden. Also großartigen Wintersport wird man wahrscheinlich damit nicht machen können.“

Bergwetter: Trüb und kalt

Auch im Bergland bleibt es unbeständig. Am Sonntag hängen die Wolken vielerorts bis auf Gipfelniveau, teils mit Regen und oberhalb von 2.400 Metern Schneefall. Am Montag dominieren am Alpenhauptkamm dichte Wolken und stellenweise Neuschnee ab 2.200 Metern. Die Temperaturen in 2.000 Metern Seehöhe bewegen sich zwischen minus 1 und plus 5 Grad.