Brand in Simmering fordert ein Todesopfer

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Wohnung in Simmering zu einem Brand. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Berufsfeuerwehr Wien öffnete die Wohnungstür und bekämpfte den Brand. In der Wohnung wurde der 58-jährige Mieter leblos aufgefunden und ins Stiegenhaus gebracht. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Ermittlungen werden geführt

Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Landeskriminalamt Wien. Nach aktuellem Stand dürfte das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen sein. Dort wurden mehrere Zigarettenschachteln und ein Feuerzeug aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange.