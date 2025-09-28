Favoriten: Ex-Angestellter bedroht Kollegen mit Küchenmesser

Ein 35-jähriger Ex-Angestellter soll in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Wien-Favoriten seinen früheren Kollegen mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen.

Gegen 2.30 Uhr kam es in einem Lokal in Favoriten zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein 35-Jähriger, der früher dort beschäftigt war, bedrohte laut Polizei seinen 42-jährigen Ex-Kollegen mit einem Küchenmesser. Anwesende Personen griffen sofort ein und konnten dem Mann die Waffe abnehmen.

Festnahme durch Polizei

Während der Auseinandersetzung soll es auch zu Schlägen gekommen sein. Alle Beteiligten bestreiten jedoch eine körperliche Gewaltanwendung. Kurze Zeit später trafen Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse ein und nahmen den 35-Jährigen fest. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam er nach der Vernehmung auf freien Fuß, bleibt jedoch angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 11:27 Uhr aktualisiert