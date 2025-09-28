Vier von fünf Betrieben: Fachkräftemangel spitzt sich zu

Der Fachkräftemangel trifft Österreich mit voller Wucht: Vier von fünf Unternehmen melden Engpässe. Besonders hart ist die Lage in der Pflege und im Handwerk. Tausende Stellen bleiben unbesetzt, Projekte verzögern sich und Wartezeiten für Patienten werden länger. „Wir sehen jeden Tag, wie diese Lücken nicht nur die Betriebe selbst belasten, sondern die gesamte Gesellschaft treffen“, erklärt Frederic Metlewicz, Geschäftsführer von Talent & Care.

Gesundheitssystem am Limit & Industrie kämpft mit Engpässen

Im Gesundheitswesen fehlen aktuell mehrere tausend Pflegekräfte. Stationen arbeiten am Anschlag, Beschäftigte berichten von Überlastung. Laut Stepstone stieg die Nachfrage nach Pflegepersonal allein 2024 um 32 Prozent. Das Sozialministerium rechnet bis 2050 mit einem jährlichen Bedarf von rund 7.000 zusätzlichen Pflegekräften. Ohne internationale Unterstützung sei das schlicht nicht zu schaffen, so Metlewicz. Auch die Industrie leidet: Laut einer ibw-Studie klagen 42 Prozent der Betriebe über fehlendes Personal in Schlüsselberufen wie Elektriker, Schweißer oder Schlosser. Diese Fachkräfte sind essenziell für Bauprojekte, Infrastruktur und Produktion. Bleiben sie aus, drohen Verzögerungen, steigende Kosten und Qualitätsprobleme.

Internationale Fachkräfte als Lösung

Weil die heimische Ausbildung den Bedarf nicht decken kann, setzt Talent & Care seit 2016 auf die faire und nachhaltige Vermittlung von internationalen Fachkräften. Besonders wichtig sind dabei Deutschkenntnisse und eine gute Vorbereitung: Schon vor der Ankunft lernen Bewerber ihre künftigen Arbeitgeber per Video kennen. Sprachkurse, interkulturelle Trainings und Unterstützung bei Behördenwegen sollen Stolpersteine aus dem Weg räumen. Bislang hat Talent & Care über 500 Pflegekräfte aus Kolumbien, Ecuador, den Philippinen, Indien und Indonesien erfolgreich nach Österreich gebracht. Weitere 800 Kandidatinnen befinden sich im Sprach- und Anerkennungsprozess. Auch in der Industrie hat das Unternehmen mehr als 700 Fachkräfte in über 80 Partnerbetriebe integriert. „Ein erfolgreicher Start beginnt nicht am ersten Arbeitstag, sondern lange vorher mit einer gründlichen Vorbereitung“, betont Metlewicz.