Hund im Urlaub: Südtirol kassiert ab 2026 täglich 1,50 Euro

Ab 2026 wird in Südtirol eine Hundetaxe eingeführt: Touristen zahlen pro Hund 1,50 Euro am Tag, Einheimische jährlich 100 Euro. Das Geld soll Straßen und Plätze sauber halten.

Wer seinen Hund in den Urlaub mitnimmt, muss in Südtirol künftig einen Extrabeitrag bezahlen. „Analog zur Kurtaxe plant die Touristenregion eine Hundetaxe zu erheben“, heißt es vom ADAC. Für Vierbeiner werden pro Tag und Vierbeiner 1,50 Euro fällig.

Einheimische zahlen 100 Euro im Jahr

Auch Südtiroler Hundebesitzer bleiben nicht verschont. Ab 1. Januar 2026 wird eine Hundesteuer von 100 Euro jährlich eingeführt. Bisher wurden die Kosten für die Reinigung über die Müllgebühr gedeckt (also auch von Bürgern, die gar keinen Hund haben). Da dies immer öfter für Ärger sorgte, wurde nun eine andere Lösung gefunden. Mit der neuen Abgabe sollen Gemeinden und Städte in Südtirol gezielt sauber gehalten werden.

Urlaub mit Hund wird teurer

Urlaub in Südtirol ist bei Hundebesitzern sehr beliebt. Mit der neuen Hundetaxe müssen Herrchen und Frauchen jedoch tiefer in die Tasche greifen. Ein zweiwöchiger Aufenthalt mit Hund kostet dann zusätzlich über 20 Euro. Wer gleich mit mehreren Hunden reist, spürt die Abgabe noch stärker. Die Einführung der Hundesteuer für Einheimische tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Für Gäste beginnt die Hundetaxe im Laufe desselben Jahres.