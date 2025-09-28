Lohn: Handelsarbeiter fordern vollen Kaufkraftausgleich

Die Handelsangestellten in Österreich haben im Vorjahr ein klares Zeichen gesetzt. Sie stimmten einem Kollektivvertragsabschluss von 0,5 Prozent unter der rollierenden Inflation zu. Mit diesem Schritt wollten sie die Sozialpartnerschaft stärken und in schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen. Doch nun rückt der Herbst näher, und mit ihm die neuen Lohnverhandlungen im Handel. Die Gewerkschaft vida fordert dabei nicht weniger als die volle Abgeltung der Kaufkraftverluste – andernfalls stehe die Glaubwürdigkeit der Sozialpartnerschaft selbst am Spiel.

Arbeitgeber in der Pflicht

Für vida-Chef Roman Hebenstreit ist die Sache eindeutig: „Es wurde vertraglich vereinbart, dass der Ausgleich heuer erfolgt – nun, da die Inflation über den prognostizierten 2,3 Prozent liegt, ist die Faktenlage klar: Die Arbeitgeber sind am Zug, ihre Versprechen zu halten“. Wer sich jetzt aus der Verantwortung ziehe, untergrabe nicht nur die Verhandlungen, sondern beschädige auch die Grundidee der Sozialpartnerschaft. „Es ist unser Geld, das auf dem Spiel steht – unsere Kaufkraft, unser Lebensstandard, unsere Existenz“, warnt Hebenstreit.

Kaufkraftverlust muss 100 Prozent ausgeglichen werden

Die Gewerkschaft vida macht drei zentrale Forderungen für die kommenden Gespräche deutlich. Erstens müsse der Kaufkraftverlust des letzten Jahres ohne Abstriche ausgeglichen werden. Zweitens brauche es einen Abschluss über der aktuellen Inflation, damit die Beschäftigten endlich wieder einen echten Reallohnzuwachs sehen. Drittens müsse die Glaubwürdigkeit der Sozialpartnerschaft gewahrt werden, denn nur so könne dieses bewährte System auch in Zukunft funktionieren. „Ein Lohnabschluss unter der Inflation ist nichts anderes als ein kaufkraftbereinigter Lohnverlust. Und dieser Verlust muss jetzt vollständig ausgeglichen werden“, betont der vida-Vorsitzende.

„Die Stunde der Wahrheit“

Besonders hebt Hebenstreit die Bedeutung der letzten Verhandlungen hervor: „In einer Marktwirtschaft, die immer wieder die Stärke der Sozialpartner beschwört, haben die Handelsarbeiter eine beispiellose Vertrauensleistung erbracht. Sie haben nicht auf kurzfristigen Profit gesetzt, sondern auf langfristige Stabilität.“ Die vida stellt klar: Die Zeit für Ausreden ist vorbei. „Die Augen der gesamten Gewerkschaftsbewegung sind auf diese Verhandlungen gerichtet. Es geht um mehr als nur um Zahlen – es geht um Vertrauen und Gerechtigkeit“, sagt Hebenstreit. Nun sei der Moment gekommen, an dem die Arbeitgeber zeigen müssten, ob sie bereit sind, das gegebene Versprechen einzuhalten. „Jetzt ist die Stunde der Wahrheit“, so Hebenstreit.