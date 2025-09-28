Video geht viral: Sofa-Transport in Bim wohl keine gute Idee

Bei den Wiener Linien ist man so einiges gewohnt. Nun geht auf Instagram ein Video viral, ein etwas anderer Umzug.

Auf Instagram geht gerade ein Video viral. Darauf versuchen einige Jugendliche, ein weißes Sofa in eine Straßenbahn zu bekommen. Zwei sitzen schon auf einem Teil des Sofas, die anderen beiden wollen, die zweite Hälfte in die Bahn bringen.

Umzugsplan scheiterte am Fahrer

Die Wiener kennen es: Umziehen in der Großstadt ist kein einfaches Ding. Vier junge Männer wollten einen anderen Weg gehen. Statt Transportwagen musste die Straßenbahn herhalten. Allerdings verlief deren Plan nicht gut, der Bim-Fahrer schritt ein und sie mussten samt Sofa aussteigen.

Darf man denn Möbelstücke in einer Straßenbahn transportieren?

Bei dem Instagram Beitrag reagieren die Wiener Linien auf die Frage, ob man denn so etwas transportieren darf wie folgt: „Das muss vor Ort das Fahrpersonal entscheiden, ob sie euch mit solchem „Gepäck“ mitnehmen, es dürfen keine anderen Fahrgäste gefährdet oder eingeschränkt werden. Bitte schaut auf ein faires Miteinander!“