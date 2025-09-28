Trotz Platz 2: Österreich Schlusslicht beim Vertrauen der Schüler

Eine neue Studie zeigt: Österreichs Schüler haben europaweit das geringste Vertrauen in ihre Zukunft. Trotz guter Pisa-Werte und enger Betreuung fehlt es an Digitalisierung und moderner Ausbildung.

Eine aktuelle Analyse der Nachhilfeplattform GoStudent wirft ein Schlaglicht auf die Zukunft des österreichischen Bildungssystems. Das Ergebnis ist widersprüchlich: Österreich landet im europäischen Vergleich auf Platz zwei der zukunftsorientierten Bildungssysteme. Gleichzeitig ist das Vertrauen der Schüler in die eigene Ausbildung so gering wie nirgends sonst. Nur 36 Prozent glauben, dass die Schule sie auf den Beruf ihrer Träume vorbereitet. Damit teilt sich Österreich mit Italien den letzten Platz in Europa. In Großbritannien sind es 54 Prozent, in Frankreich 49 Prozent, in Spanien 46 Prozent und in Deutschland immerhin noch 41 Prozent.

Gute Betreuung, starke Pisa-Ergebnisse

Besonders in klassischen Kennzahlen kann Österreich überzeugen. Die Schüler-Lehrer-Quote ist europäische Spitze: In der Sekundarstufe kommen im Schnitt nur 9,4 Schüler auf eine Lehrkraft. Dieser Wert liegt deutlich unter Deutschland (13,3), Frankreich (12,8) oder Spanien (11,6). Diese enge Betreuung sorgt dafür, dass Schülerinnen individueller gefördert werden können und sich weniger verloren fühlen. Auch die Abbrecherquote ist vergleichsweise niedrig: Nur zehn Prozent der 25- bis 34-Jährigen haben keinen Abschluss der Sekundarstufe II. In Deutschland liegt der Wert bei 16 Prozent, in Spanien noch höher. Zudem erzielt Österreich solide Pisa-Ergebnisse. Mit 487 Punkten in Mathematik und 491 Punkten in Naturwissenschaften liegt das Land im oberen Mittelfeld. Diese Ergebnisse zeigen: Österreichs Schüler lernen nachweislich erfolgreich und erhalten eine stabile Grundausbildung.

Digitale Schwächen bremsen das Land

Die Probleme beginnen dort, wo es um Zukunftskompetenzen geht. Österreich hinkt in der Digitalisierung hinterher. Die digitale Infrastruktur wird mit einem Wert von 59,9 bewertet. Damit liegt das Land nicht nur hinter Deutschland (69,3), sondern weit abgeschlagen hinter Großbritannien mit 77,7 Punkten. Besonders alarmierend ist die geringe Weiterbildung der Lehrkräfte. Nur 12 Prozent geben an, dass sie digitale Trainings im Bereich Künstliche Intelligenz erhalten. Das ist einer der niedrigsten Werte in Europa. Damit bleibt ein zentraler Bereich ungenutzt: Der Einsatz neuer Technologien im Unterricht. Während andere Länder KI und digitale Tools bereits aktiv in ihre Lehrpläne integrieren, bleibt Österreich hier weit zurück.

Frühkindliche Bildung mit Defiziten

Neben der Digitalisierung zeigt sich ein weiterer Schwachpunkt in der frühkindlichen Bildung. Nur 21 Prozent der Kinder unter drei Jahren besuchen eine Betreuungseinrichtung. In Deutschland sind es 40 Prozent, in Spanien sogar 42 Prozent. Erst bei den 3- bis 5-Jährigen liegt Österreich mit 91 Prozent im europäischen Durchschnitt. Diese Zahlen sind relevant, weil frühe Förderung entscheidend für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern ist. Wer hier versäumt, die richtigen Grundlagen zu schaffen, riskiert langfristig schlechtere Chancen im Bildungssystem. Während Länder wie Frankreich oder Großbritannien nahezu flächendeckend eine Betreuung für ältere Kleinkinder anbieten, bleibt Österreich gerade bei den Jüngsten zurück.

Europa im Vergleich

Der europäische Vergleich zeigt, wie unterschiedlich das Vertrauen der Schüler in ihre Schulen ausfällt. Während in Großbritannien mehr als die Hälfte überzeugt ist, dass die Schule sie auf den Traumberuf vorbereitet, liegt der Wert in Österreich fast zwanzig Prozentpunkte darunter. Auch Länder wie Frankreich (49 Prozent) und Spanien (46 Prozent) schneiden deutlich besser ab. Ein Blick auf die Stärken und Schwächen verdeutlicht: Österreich überzeugt mit einer hohen Lebensqualität, Sicherheit und Zufriedenheit der Schüler. Im Ranking erreicht das Land eine Zufriedenheitsrate von 6,81 und eine Sicherheitsbewertung von 71,7 – Spitzenwerte in Europa. Doch im Bereich Digitalisierung und Zukunftsorientierung haben andere Länder klar die Nase vorn.

Experten fordern mutige Investitionen

Die Studienmacher sehen klaren Handlungsbedarf. Felix Ohswald, CEO und Mitgründer von GoStudent, warnt: „Ohne nachhaltige Investitionen in Lehrkräftefortbildung, mentale Unterstützung und echte Zukunftskompetenzen wird Österreich im globalen Wettbewerb zurückfallen.“ Er betont, dass man Lehrkräften nicht die Verantwortung aufbürden könne, Schüler auf eine sich ständig verändernde Welt vorzubereiten, ohne ihnen die nötigen Ressourcen zu geben. „Ein zukunftsorientiertes Bildungssystem ist kein Luxus, sondern eine nationale Verantwortung. Der Preis des Nicht-Handelns wird in verlorenem Potenzial gemessen.“

Stärken: gute Schüler-Lehrer-Quote , niedrige Abbrecherquote, solide Pisa-Ergebnisse.

Schwächen: digitale Ausstattung , zu wenig KI-Training für Lehrkräfte, geringe Teilnahme an frühkindlicher Bildung.

Österreich erreicht Platz 2 im Ranking der zukunftsorientierten Bildungssysteme in Europa – hinter Großbritannien, aber vor Deutschland.



