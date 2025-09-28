Skip to content
Promi-Sportler-Millionenshow: Mit Spezialwissen im Straßenbau, Brauwesen, Sport und Biologie zu 110.000 Euro
28/09/2025
Promi-Millionenshow: Diese Antworten waren 110.000 Euro wert

Bei Armin Assingers „Promi-Sportler-Millionenshow“ erspielten Thomas Frühwirth, Valentin Bontus, Nicole Billa und Michael Gregoritsch am 27. September 2025 insgesamt 110.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe.

Mit viel Wissen punkteten die Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck! Am Samstag, dem 27. September 2025, erspielten Paratriathlet Thomas Frühwirth, Kite-Surfer und Olympiasieger Valentin Bontus, Fußballerin Nicole Billa und Fußballer Michael Gregoritsch bei Armin Assingers „Promi-Sportler-Millionenshow“ in ORF 2 und auf ORF ON insgesamt 110.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe. Die erspielten Gewinne werden von ACP-Therapie.at, Decathlon, ELK Fertighaus und SanLucar zur Verfügung gestellt.

Mit Spezialwissen im Straßenbau, Brauwesen, Sport und Biologie zu 110.000 Euro

Michael Gregoritsch holte mit Hilfe des 50/50-Jokers sowie des Telefon-Jokers und der richtigen Antwort A auf die 12. Frage. „Um Fahrgeräusche auf Autobahnen und Schnellstraßen zu verringern, verwendet man teilweise Flüsterasphalt bzw. …? (A: OPA; B: MAMA; C: PAPA; D: OMA) 25.000 Euro. Thomas Frühwirth fand mit Unterstützung des Publikumsjokers die richtige Antwort B auf die 13. Frage. Was wird am 30. September in Österreich begangen? (A: Brennfasching; B: Brausilvester; C: Kelteradvent; D: Destillierweihnacht) und steuert damit 35.000 Euro bei. Nicole Billa erspielte nach Verwendung des 50/50-Jokers sowie des Telefonjokers und der richtigen Antwort D auf die 12. Frage (Karambol spielt man heute in der Regel mit Kugeln, oder, wie der Profi sagt, Bällen, in den Farben …? A: Schwarz, Blau und Gelb; B: Blau, Grün und Weiß; C: Rot, Orange und Schwarz; D: Weiß, Gelb und Rot) weitere 25.000 Euro. Valentin Bontus sorgte mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage (Die Reaktion eines Koalas auf Stress wird beschrieben als eine Art …? A: Husten: B: Schnupfen; C: Schluckauf; D: Schüttelfrost) für zusätzliche 25.000 Euro für den guten Zweck.

Der Fragenbaum zur „Promi-Sportler-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Sportler-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht, wie bei allen Promi-Ausgaben, bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro
Frage 2: 200 Euro
Frage 3: 300 Euro
Frage 4: 400 Euro
Frage 5: 500 Euro
Frage 6: 1.000 Euro
Frage 7: 2.000 Euro
Frage 8: 4.000 Euro
Frage 9: 6.000 Euro
Frage 10: 10.000 Euro
Frage 11: 15.000 Euro
Frage 12: 25.000 Euro – Michael Gregoritsch, Nicole Billa, Valentin Bontus
Frage 13: 35.000 Euro – Thomas Frühwirth
Frage 14: 50.000 Euro
Frage 15: 75.000 Euro

