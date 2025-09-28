Promi-Millionenshow: Diese Antworten waren 110.000 Euro wert

Mit viel Wissen punkteten die Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck! Am Samstag, dem 27. September 2025, erspielten Paratriathlet Thomas Frühwirth, Kite-Surfer und Olympiasieger Valentin Bontus, Fußballerin Nicole Billa und Fußballer Michael Gregoritsch bei Armin Assingers „Promi-Sportler-Millionenshow“ in ORF 2 und auf ORF ON insgesamt 110.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe. Die erspielten Gewinne werden von ACP-Therapie.at, Decathlon, ELK Fertighaus und SanLucar zur Verfügung gestellt.

Mit Spezialwissen im Straßenbau, Brauwesen, Sport und Biologie zu 110.000 Euro

Michael Gregoritsch holte mit Hilfe des 50/50-Jokers sowie des Telefon-Jokers und der richtigen Antwort A auf die 12. Frage. „Um Fahrgeräusche auf Autobahnen und Schnellstraßen zu verringern, verwendet man teilweise Flüsterasphalt bzw. …? (A: OPA; B: MAMA; C: PAPA; D: OMA) 25.000 Euro. Thomas Frühwirth fand mit Unterstützung des Publikumsjokers die richtige Antwort B auf die 13. Frage. Was wird am 30. September in Österreich begangen? (A: Brennfasching; B: Brausilvester; C: Kelteradvent; D: Destillierweihnacht) und steuert damit 35.000 Euro bei. Nicole Billa erspielte nach Verwendung des 50/50-Jokers sowie des Telefonjokers und der richtigen Antwort D auf die 12. Frage (Karambol spielt man heute in der Regel mit Kugeln, oder, wie der Profi sagt, Bällen, in den Farben …? A: Schwarz, Blau und Gelb; B: Blau, Grün und Weiß; C: Rot, Orange und Schwarz; D: Weiß, Gelb und Rot) weitere 25.000 Euro. Valentin Bontus sorgte mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage (Die Reaktion eines Koalas auf Stress wird beschrieben als eine Art …? A: Husten: B: Schnupfen; C: Schluckauf; D: Schüttelfrost) für zusätzliche 25.000 Euro für den guten Zweck.