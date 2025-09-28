Auto überschlug sich: Sekundenschlaf führte zu Unfall auf A10

Verkehrsunfall auf der A10: Ein 64-jähriger Pkw-Lenker geriet offenbar wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 64-jähriger Serbe bei einem Verkehrsunfall am 28. September, kurz nach 1 Uhr früh. Der Mann war mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Zederhausauf (Salzburg) der A10 in Richtung Villach unterwegs.

Sekundenschlaf führte zu Unfall

Er geriet, laut eigenen Angaben, wegen Sekundenschlafes rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Der Alkotest verlief negativ. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Beifahrer blieb unverletzt.