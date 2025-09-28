55-Jähriger tot: Motorradlenker bei tragischem Unfall verstorben

Tragischer Motorradunfall im Stubaital: Ein 55-jähriger Ungar verlor am 28. September auf der B182 sein Leben. Rettungsversuche blieben leider ohne Erfolg.

Am 28. September 2025 lenkte ein 55-jähriger ungarischer Staatsangehöriger kurz vor 8 Uhr sein Motorrad auf der B182 Brennerbundesstraße in Fahrtrichtung Süden (Italien). Aus bisher unbekannter Ursache kam er im Gemeindegebiet Schönberg im Stubaital (Tirol) auf die Gegenfahrbahn und prallte in weiterer Folge gegen einen Leitpflock und eine Verkehrseinrichtung am Straßenrand.

Nachkommender Lenker eilte zu Hilfe

Durch die Wucht des Anpralles stürzte er in die angrenzende Wiese, sein Motorrad kam auf der Fahrbahn liegend zum Stillstand. Ein nachkommender deutscher Lenker fand ihn kurz darauf und mit Unterstützung weiterer Verkehrsteilnehmer wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe geleistet.

Mann erlag seinen schweren Verletzungen

Der Verunfallte verlor schließlich das Bewusstsein, es kam zum Herzstillstand. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch eine Notärztin des Rettungsdienstes erlag das Unfallopfer seinen schweren Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Brennerbundesstraße im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Innsbruck Süd und dem Kreuzungsbereich B182/B183 bis 10.30 Uhr gesperrt. Im Einsatz standen 1 RTW, 1 NEF, die Straßenmeisterei Matrei am Brenner und vier Polizeistreifen.