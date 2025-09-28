Alkolenker mit über 2 Promille schlief in Unfallauto ein

In der Nacht auf Sonntag machten Polizisten eine ungewöhnliche Entdeckung. Ein 20-jähriger, alkoholisierter Lenker war nach einer Kollision mit einer Bushaltestelle im Unfallfahrzeig eingeschlafen. Er wurde angezeigt.

Am 28. September, kurz nach 3 Uhr früh, kam ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus Salzburg im Ortsgebiet von Großarl (Salzburg) von der Straße ab. Er prallte gegen eine Bushaltestelle. Die eintreffende Polizeistreife fand den Lenker schlafend im Auto. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen und Anzeige erstattet.