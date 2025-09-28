Salzburg: Zahlreiche Führerscheine in nur einer Nacht abgenommen

Im Raum Salzburg wurden in der Nacht auf Sonntag, 28. September, Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Dabei mussten zahlreiche Lenker ihre Führerscheine abgebeben - aus unterschiedlichen Gründen.

Bei Schwerpunktkontrollen in der Stadt Salzburg (Innsbrucker Bundesstraße und Neutorstraße) sowie in Wals wurden in der Nacht von 27. auf 28. September knapp 80 Fahrzeuge kontrolliert. Elf Fahrzeuge wurden Technikern der Landesregierung vorgeführt, wo bei sechs (davon fünf Mopeds) die Kennzeichen abgenommen wurden. Für 30 Verwaltungsübertretungen stellten Behördenvertreter vor Ort Strafverfügungen in der Höhe von mehr als 5.000 Euro aus. Außerdem wurden zwei Führerscheine abgenommen. Ein 26-jähriger Motorradlenker aus dem Berchtesgadener Land wurde mit seinem Motorrad am späten Nachmittag in der Alpenstraße mit 152 km/h statt erlaubten 70 gemessen. Am Abend fuhr ein 22-jährger Pkw-Lenker aus Salzburg in der Innsbrucker Bundesstraße 103 statt 50 km/h. Beide Männer werden angezeigt.

Weitere Führerscheinabnahmen

Weitere drei Führerscheinabnahmen erfolgten nach Verkehrsunfällen. In Zederhaus geriet kurz vor 23 Uhr ein 55-jähriger Lungauer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Er schlitterte über eine Böschung und blieb auf dem Dach in den Bäumen hängen. Nachkommende Autofahrer konnten den Lenker unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Auch er musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt.

Lenker beging nach Alkounfall Fahrerflucht

Kurz zuvor hatte in Oberndorf ein Pkw eine Verkehrsinsel überfahren. Nach Hinweisen einer Zeugin konnte eine Polizeistreife den beschädigten Pkw in einer Flachgauer Gemeinde abgestellt auffinden. Drei anwesende Personen verweigerten zunächst die Auskunft. Schließlich gestand ein 63-jähriger Flachgauer den Unfall mit Fahrerflucht. Er verweigerte den Alkomattest. Der Führerschein wurde abgenommen, Anzeige folgt.

Alkolenker mit über 2 Promille schlief in Unfallauto ein

Am 28. September, kurz nach 3 Uhr früh, kam ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus Salzburg im Ortsgebiet von Großarl von der Straße ab. Er prallte gegen eine Bushaltestelle. Die eintreffende Polizeistreife fand den Lenker schlafend im Auto. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen und Anzeige erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 15:11 Uhr aktualisiert