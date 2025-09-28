EU-Haftbefehl: Gesuchter nach 20 Jahren Flucht festgenommen

Auf einem Parkplatz in Bad Leonfelden klickten die Handschellen: Ein 51-jähriger Georgier, gegen den seit 20 Jahren ein EU-Haftbefehl bestand, wurde von der Polizei festgenommen.

Am Donnerstag, dem 25. September 2025, führten Polizisten der Inspektion Leopoldschlag gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in Bad Leonfelden eine routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der Lenker, ein 51-jähriger Georgier, konnte sich ausweisen, doch schnell stellte sich heraus, dass mehr hinter der Kontrolle steckte.

Unrechtmäßiger Aufenthalt festgestellt

Die Überprüfung ergab, dass sich der Mann unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhielt. Daher wurde er nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen. Eine weitere Abfrage der Datenbanken brachte schließlich Erstaunliches ans Licht: Seit rund 20 Jahren bestand gegen den Mann ein EU-weiter Haftbefehl. Der Haftbefehl richtete sich unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den Georgier. Damit war die Polizeiaktion in Bad Leonfelden weit mehr als eine gewöhnliche Verkehrskontrolle.

Keine Lenkberechtigung – Sicherheitsleistung eingehoben

Zusätzlich stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besaß. „Da er zudem nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und die Strafverfolgung nur erschwert möglich gewesen wäre, wurde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft eine Sicherheitsleistung eingehoben, ehe der 51-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert wurde“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.