Vier LKW krachten im Tunnel zusammen

Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es sich um einen schweren Auffahrunfall mit vier Sattelkraftfahrzeugen handelte. Eine zunächst eingeschlossene Person konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien.

Es kam ein Brand dazu

Im weiteren Verlauf der Erkundung wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Nach der Rückmeldung an die Bereichsalarmzentrale wurde der Einsatz aufgrund des Brandereignisses auf „Fahrzeugbrand groß“ erhöht und gemäß Tunnel-Alarmplan die Freiwilligen Feuerwehren Brunn am Gebirge, Perchtoldsdorf und Wiener Neudorf nachalarmiert. Zusätzlich wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Mödling mit dem schweren Kranfahrzeug zum Einsatz hinzugezogen.

Brand konnte schnell gelöscht werden

Durch das rasche Eingreifen konnte der Brand bereits in der Entstehungsphase gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Anschließend folgten die Bergearbeiten der ineinander verkeilten Fahrzeuge. Mit dem Kranfahrzeug der Feuerwehr Mödling sowie einem Abschleppfahrzeug für Lkws der Berufsfeuerwehr Wien konnten die Sattelkraftzüge, in Zusammenarbeit aller Feuerwehren, aus dem Tunnel geborgen werden. Zur Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes übernahm die Feuerwehr Perchtoldsdorf während der Einsatzdauer die Besetzung des Feuerwehrhauses Vösendorf. Der Tunnel war für die gesamte Einsatzzeit in Richtung Schwechat gesperrt. Nach rund sechs Stunden konnten die Feuerwehren wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.