Gänsehaut-Moment: Krebspatientin Leonie (6) konnte Chemotherapie beenden

Die 6-jährige Leonie durfte kürzlich die Glocke im St. Anna Kinderspital läuten. Für sie und ihre Familie ein ganz besonderes Zeichen: Denn sie hat ihre Chemotherapie überstanden!

Leonie ist 6 Jahre alt und hat sich in den letzten Monaten tapfer durch ihre Leukämie-Behandlung gekämpft. Vor Kurzem durfte sie im St. Anna Kinderspital die Glocke läuten – ein Symbol dafür, dass ihre Chemotherapie beendet ist.

Behandlungsteam hat ihr ein Lied gesungen

Das behandelnde Team hat ihr ein Lied gesungen, ihre Eltern und ihr kleiner Bruder standen erleichtert an ihrer Seite. Dieser Moment bedeutet so viel mehr als nur das Ende einer Therapie: Er ist lange ersehnt worden, mit viel Hoffnung und verheißt jetzt die Chance, endlich wieder gemeinsam in eine unbeschwertere Zukunft zu blicken.

Krebs betrifft die ganze Familie

Denn Krebs betrifft nie nur das Kind – er stellt das Leben der gesamten Familie auf den Kopf. Umso wichtiger sind diese Meilensteine, die allen Kraft geben. „September ist Kinderkrebsmonat, ein Monat, der uns daran erinnert, wie viele Kinder und Familien diesen schweren Weg gehen müssen, und wie wichtig es ist, ihnen Hoffnung und Kraft zu schenken. Heute feiern wir Leonie und ihre Familie und all die kleinen und großen Held:innen, die Tag für Tag kämpfen. P.S.: Natürlich hat uns Leonie schon ihren Herzenswunsch verraten – die Erfüllung muss jedoch noch etwas warten, bis sie sich körperlich von den Strapazen der Therapie erholt hat“, heißt es seitens des Make-A-Wish Teams.