Tödliche Kollision: Frau verstarb nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Tragischer Verkehrsunfall auf der B172 bei Walchsee: Die 93-jährige Pkw-Lenkerin, die bei einer Kollision schwer verletzt wurde, verstarb am 28. September im Krankenhaus.

Am 27. September 2025, gegen 16.10 Uhr fuhr, eine 93-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der B172 im Gemeindegebiet von Walchsee von Kössen (Tirol) in Richtung Niederndorf. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der linken Fahrzeugseite frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Niederländers. Dieser überschlug sich und prallte mit dem Fahrzeugdach seitlich gegen den Pkw eines 77-jährigen Österreichers, der hinter dem PKW der Deutschen fuhr.

Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die 93-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Der Niederländer und seine 44-jährige niederländische Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B172 war im Bereich der Unfallstelle für ca. eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

93-Jährige verstarb im Krankenhaus

Nun herrscht traurige Gewissheit. „Die 93-jährige Unfalllenkerin erlag am frühen Nachmittag des 28. September 2025 in der Klinik Innsbruck ihren schweren Verletzungen“, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 19:11 Uhr aktualisiert