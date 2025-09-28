Übersicht: Diese Änderungen kommen im Oktober auf Österreicher zu

Überweisungen in Echtzeit, Aus für Windows-10-Updates und vieles mehr: Im Oktober 2025 warten auf Österreichs Bürger einige Änderungen. Einen Überblick findest du hier.

Im Oktober 2025 treten in Österreich mehrere wichtige Änderungen in Kraft, die den Alltag der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Von Neuerungen im Zahlungsverkehr über das Ende des Supports für Windows 10 bis hin zur Umstellung auf die Winterzeit. Auch bei Finanz Online gibt es eine Neuerung. Hier findest du die Details.

Neue Regeln bei Überweisung: Das ändert sich bald für alle Bankkunden

Schon bald treten bei Überweisungen neue Regeln in Kraft. Konkret kommt es ab 9. Oktober 2025 aufgrund einer EU-Vorschrift für alle Bankkunden zu Änderungen. Zum einen wird die Echtzeitzahlung zum Standard. Sie muss von allen Banken innerhalb des Euroraums verpflichtend angeboten werden. Die Echtzeitüberweisungen dürfen allerdings nicht teurer sein als andere Überweisungen. Angestrebt wird übrigens ein Zeitraum von maximal 10 Sekunden

Maßnahme gegen Betrüger: Zusätzlicher Sicherheitscheck

Darüber hinaus gelten künftig strengere Sicherheitsvorkehrungen: Banken prüfen vor jeder Überweisung, ob der angegebene Empfängername mit der IBAN übereinstimmt. Dadurch sollen Betrugsversuche deutlich erschwert werden. Bisher reichte die IBAN allein als Identifikator, sodass Betrüger Zahlungen auf fremde Konten umleiten konnten, indem sie den Namen eines legitimen Empfängers angaben. Mit dem neuen Abgleich von Name und IBAN wird diese Methode künftig unterbunden.

Achtung: Keine Updates mehr für Windows 10

Für Windows 10 wird es ab Mitte Oktober außerdem keine Updates mehr geben. Die Computerprofis des Reparaturnetzwerks geben Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um das Ende des Betriebssystems. Dass es ab 14. Oktober 2025 keine Updates für Windows 10 gibt, sei vor allem deshalb ein Problem, weil es auch keine Sicherheitsupdates mehr geben wird. „Windows 10 einfach weiterhin wie bisher zu verwenden, ist keine gute Idee, weil dadurch große Sicherheitslücken entstehen können“, erklären die Reparaturnetzwerksbetriebe Computerzentrum Palluch, Höbarth-EDV und TechLine unisono. Alle wichtigen Infos dazu findest du hier: Ende von Windows 10: Was heißt das für Nutzer?

Das ändert sich bei der Plattform FinanzOnline

Auch bei FinanzOnline steht ab 1. Oktober 2025 eine Änderung bevor. Für die Plattform, über die Millionen Österreicher jährlich ihren Steuerausgleich machen, braucht man dann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Schon seit Februar 2025 können Nutzer freiwillig die Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden, ab Oktober wird diese verpflichtend, um die Plattform nutzen zu können. Beim Login werden dann die Zugangsdaten eingegeben und zusätzlich wird mit einem zweiten Bestätigungsschritt die Identität des Nutzers überprüft. Alle Infos dazu findest du hier: Ab Oktober: Das ändert sich bei der Plattform FinanzOnline. Auch in Zukunft möchte man die Nutzung „so einfach wie möglich und sicher wie notwendig gestalten“, erklärte Finanzminister Markus Marterbauer im Rahmen einer Pressekonferenz. Geplant sind unterschiedliche Möglichkeiten der Anmeldung, unter anderem mittels ID Austria.

Zeitumstellung 2025: Im Oktober wird wieder an der Uhr gedreht

Im Oktober wird in Österreich außerdem wieder auf Winterzeit umgestellt. In der Nacht von Samstag, 25. Oktober, auf Sonntag, 26. Oktober, werden die Uhren um 3 Uhr morgens auf 2 Uhr zurückgestellt. Dadurch erhalten wir eine zusätzliche Stunde Schlaf. Seit Jahren gibt es bereits Diskussionen rund um die Zeitumstellung. Mehr dazu liest du hier: Zeitumstellung 2025: Wann wird wieder an der Uhr gedreht?



