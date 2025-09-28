Junge Frau verstorben: 25-Jährige stürzte rund 70 Meter in den Tod

Eine Wanderung endete am Sonntag tragisch: Eine 25-jährige Urlauberin aus Berlin stürzte im unwegsamen Gelände rund 70 Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Ihr Begleiter blieb unverletzt.

Am 28. September 2025, gegen 12 Uhr, brach ein deutsches Paar, eine 25-jährige Frau aus Berlin und ein 26 alter Mann aus Mittelfranken, von ihrer Urlaubsunterkunft in Mayrhofen (Tirol) zu einer gemeinsamen Wanderung auf. Die von ihnen mittels einer App geplante Tour sollte sie ins Stilluptal zum sogenannten “Harpfner“, von dort zur Klammstrecke Ginzling und über Dornau wieder zurück nach Mayrhofen führen. Es handelte sich um keinen markierten bzw. beschilderten Wanderweg, weshalb sie mit ihren Handys navigierten. Schließlich gerieten sie in unwegsames Gelände.

Fataler Absturz

Ihr Vorhaben, auf nassen Steinplatten und Moos einen Steilhang zu überwinden, scheiterte nach wenigen Metern. Sie erkannten die Aussichtslosigkeit und beim Versuch zurückzusteigen, rutschte die 25-Jährige gegen 15.15 Uhr aus und stürzte rund 70 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Ihr Begleiter konnte nicht zu ihr absteigen und setzte einen Notruf ab. Er wurde kurze Zeit später vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen und in Finkenberg unverletzt abgesetzt. Das Unfallopfer konnte wenig später vom Hubschrauber aus gesichtet werden. Doch es war bereits zu spät.

Tödlicher Absturz: 25-Jährige bei Wanderung verstorben

Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 25-Jährigen feststellen. An der Taubergung mittels Rettungshubschrauber beteiligten sich die Bergrettung und Alpinpolizei. Todesursache war ein Polytrauma. Im Einsatz standen 10 Kräfte der Bergrettung Mayrhofen, 1 Alpinpolizist, der Rettungshubschrauber „Heli 4“, ein Kriseninterventionsteam, 2 Streifen der Polizeiinspektion Mayrhofen und 1 Beamter des Kriminalassistenzdienstes.