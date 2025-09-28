Skip to content
Ein wechselhafter Montag: Sonne, Wolken und lokale Regenschauer in Österreich.
Wechselhafter Montag: Sonne, Wolken und Regen in Österreich

Österreich startet wechselhaft in die Woche: Sonne und Wolken, dazu stellenweise Regen.

Der Wochenstart verläuft in Österreich durchwachsen. „Generell wechseln Sonne und Wolken einander ab, vor allem in der Mitte Österreichs zwischen dem Tiroler Unterland und der Obersteiermark bringen dichte Wolken immer wieder ein paar Regentropfen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Osten frischt der Wind aus Nord bis Ost zeitweise auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 11 bis 19 Grad.

