Lotto-Ziehung am 28. September: Diese Zahlen bringen dir 6 Mio. Euro

Bei der Lottoziehung am Sonntag, 28. September, ging es um rund 6 Millionen Euro. Hier erfährst du, welche Zahlen heute gezogen wurden.

Am vergangenen Mittwoch hat es erneut keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben. Damit ging es am heutigen Sonntag, 28. September, um einen Fünffach-Jackpot in Höhe von rund 6 Millionen Euro. „Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fünffachjackpot geknackt wird, liegt bei etwa 50 Prozent, denn mit den erwarteten fünf Millionen abgegebenen Tipps wird erfahrungsgemäß etwa die Hälfte aller möglichen rund acht Millionen Tipps gespielt werden“, hieß es seitens der Österreichischen Lotterien im Vorfeld. Nun ist das Ergebnis der Ziehung bekannt:

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 28. September 2025, gezogen: Gewinnzahlen: 19, 30, 33, 34, 44, 45 Zusatzzahl: 15

©Screenshot Österreichische Lotterien Diese Zahlen wurden am Sonntag, 28. September, gezogen.