Brisante Details zu Benko-Anklage: Nathalie Benko im Visier der Justiz

Auch Nathalie Benko, Ehefrau von René Benko, rückt immer weiter in den Fokus der Ermittlungen. Laut Anklageschrift soll sie ihrem Mann dabei geholfen haben, Teile seines Vermögens zu verschleiern. Und das ist nicht alles.

Neue Details im Falle Benko. Seit Jänner 2025 wird bekanntlich auch gegen Nathalie Benko ermittelt. Ermittler der Soko Signa stießen damals nach einem Hinweis eines ehemaligen Leibwächters von René Benko auf einen Tresor in einem Einfamilienhaus in der Tiroler Ortschaft Pfunds. Es handelte sich dabei um den Wohnort von Verwandten der Familie Benko. Bestellt worden war der Tresor von Nathalie Benko selbst im März 2024, so die Vorwürfe – scheinbar ausgerechnet an jenem Tag, an dem René Benko seinen Milliarden-Konkurs öffentlich bekanntgab.

Schwere Vorwürfe gegen Nathalie Benko

Die Krone berichtete am Sonntag über Details aus der 18-seitigen Anklageschrift gegen Nathalie Benko. Demnach sollen sich in dem Tresor „elf Herren-Armbanduhren, acht Manschettenknöpfe, 120.000 Euro an Bargeld sowie sieben wertvolle Damenringe“ befunden haben. Die Zweitangeklagte soll zudem eigenes Bargeld in Höhe von rund 60.000 Euro in einer Kiste mit der Aufschrift „Nathalie Jagd“ im Dachboden des Hauses aufbewahrt haben. Zudem sollen sich auch Chatprotokolle in der Kiste befunden haben, die Streitigkeiten zwischen dem Ehepaar Benko zeigen. Deshalb wird vermutet, dass es sich bei dem versteckten Geld um eine Art „Notgroschen“ handelte. Man gehe um Absicherung im Fall einer Scheidung aus. Zudem soll es sich um Beweismittel gegen René Benko handeln.

Einspruch gegen Anklage eingelegt

Gegen die Anklage hat Nathalie Benko bereits Einspruch eingelegt, sie bestreitet die Vorwürfe. René Benko sitzt währenddessen seit Jänner 2025 in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Am 14. und 15. Oktober findet am Landesgericht Innsbruck die Hauptverhandlung zur ersten Anklage statt. Der Strafrahmen für betrügerische Krida beträgt in Österreich ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 22:19 Uhr aktualisiert