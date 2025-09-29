Florianis rückten zu Kaminbrand in Voldöpp aus

Am 28. September 2025 gegen 18.15 Uhr wurde in Kramsach ein Feueralarm ausgelöst. Grund dafür war der Brand eines Kamins.

Am Sonntagabend kam es in Voldöpp (Gemeinde Kramsach) zu einem Kaminbrand in einem Gasthof. Dichte Rauchschwaden stiegen aus dem Kamin hervor. Das Personal des Gasthofes versuchte zunächst, die Flammen am Dach mit einem Feuerlöscher einzudämmen.

Brandursache noch unklar

Schließlich wurde die Freiwillige Feuerwehr Kramsach verständigt. Mit insgesamt 35 Einsatzkräften rückten die Florianis aus und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Kaminbrandes ist derzeit noch unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Schadens. Die entsprechenden Ermittlungen laufen.

