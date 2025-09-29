Skip to content
/ ©Montage: Canva & RK/ Trummer
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter-Unfall und einen Sanitäter.
Der Bub wurde bei dem Unfall verletzt.
Tirol
29/09/2025
Zeugen gesucht

Bub (11) in Hall von Auto angefahren – Lenker flüchtete

Ein 11-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntag, dem 28. September 2025, in Hall in Tirol von einem Auto erfasst und verletzt. Der Unfall ereignete sich um 17.58 Uhr auf der Gemeindestraße vor dem Wohnobjekt Schlangglfeld 1.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Der Bub war mit seinem Scooter in südlicher Richtung unterwegs, als ein weißer Kleinwagen rückwärts ausparkte und ihn erfasste. Das Kind stürzte und zog sich Abschürfungen an beiden Knien sowie an der rechten Hand zu. Ein Passant half dem verletzten Bub auf.

Zeugenaufruf

Der Lenker des Unfallwagens fuhr jedoch nach dem Verlassen der Parklücke in Richtung Süden davon, ohne anzuhalten. Die Polizeiinspektion Hall in Tirol bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug bzw. zum Lenker geben können, sich unter 059133 / 7110 zu melden.

