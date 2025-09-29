Änderung für Kroatien-Urlauber bahnt sich an: Was das für dich bedeutet

Kroatien-Urlauber können sich freuen, ab nächstem Jahr wird sich beim Mautsystem so einiges tun. Wir wissen wann es so weit ist und was auf euch zukommen wird.

Das Mautsystem in einem der wohl beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher – in Kroatien – zehrt Jahr für Jahr an der Geduld der Menschen. Vor allem in der Hauptsaison muss man oft lange vor den kleinen Mautstationen warten, um dort die Autobahngebühr zu entrichten. Ganz im Gegensatz zum nördlichen Nachbarn Slowenien, wo man die Vignette schon im Voraus kaufen und ganz einfach und schnell durchfahren kann.

Ab wann das neue Mautsystem in Kroatien kommen soll

Doch das soll sich nun im kommenden Jahr ändern. Aber: Wohl erst für Personen, die sich recht spät im Sommer oder früh im Herbst für einen Urlaub in Kroatien entscheiden. Wie der „ADAC“ berichtet, soll nämlich bis mindestens August 2026 das System so bleiben, wie es aktuell ist. Voraussichtlich ab September 2026 soll sich nach aktueller Sicht dann aber alles ändern und Autofahrer können zwischen zwei Arten entscheiden.

Wie funktioniert die neue Maut in Kroatien ab Herbst 2026?

Einerseits gibt es die digitale Registrierung des Kennzeichens, wobei diese Möglichkeit nur für Motorräder und generell Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen zur Verfügung steht. In einem Onlineportal, das noch einzurichten ist, wird das Kennzeichen dann registriert und eine Bezahlfunktion hinterlegt. Bei den Autobahnauf- und -abfahrten wird das Kennzeichen dann erkannt und die Maut abgebucht. Damit wird die Maut im beliebten Urlaubsland zwar wohl nicht billiger, allerdings kann dadurch mit deutlich weniger Staus auf der Reise in den Süden gerechnet werden.

Mautbox als zweite Option für Kroatien-Urlauber

Die zweite Möglichkeit wird eine bereits im Fahrzeug installierte Mautbox sein. Diese muss man erst kaufen, sie wird dann im Auto registriert und über sie erfolgt die Abrechnung. Hat man ein Fahrzeug, das mehr als 3,5 Tonnen wiegt, muss man diese Art der Bezahlung wählen. Bei den Gewichtsklassen darunter – und damit wohl beim „normalen“ Urlaubsfahrer mit dem Auto oder Motorrad – kann man sich zwischen den beiden entscheiden.

So soll das neue Mautsystem ab 2026 in Kroatien aussehen: Kennzeichen kann registriert werden, Maut wird automatisch abgezogen – nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen

„Mautbox“ kann gekauft werden, über sie läuft die Abrechnung – für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Pflicht

Kommt Maut-Änderung in Kroatien ab Herbst 2026?

Mittlerweile scheint es recht fix, dass das neue Mautsystem in Kroatien ab Herbst 2026 kommt und damit den Staus auf den Autobahnen dort den Kampf ansagt. Aber: Das selbe wurde schon im Vorjahr behauptet und geglaubt. Damals hieß es, das neue System kommt bereits im Jahr 2025. Es wird sich also zeigen, ob für Späturlauber im Jahr 2026 und generell für alle ab 2027 das teils längere Warten an den Mautstationen ein Ende haben wird.