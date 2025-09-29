Skip to content
/ ©LPD Tirol
Innsbruck / Tirol
29/09/2025
Überfall

Gesucht: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

Bei einem Überfall in der Nacht auf Montag auf eine Tankstelle in Innsbruck konnte ein Mann mit der Beute fliehen. Er wird jetzt gesucht.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Am 28. September 2025 gegen 23 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Bereich der Andechsstraße in Innsbruck. Unter Vorhalt eines Messers nötigte er den Angestellten, die Kassenlade zu öffnen. Anschließend entnahm er mehrere Banknoten aus der Lade, steckte diese in einen mitgebrachten Stoffsack und flüchtete über den Hinterausgang in östlicher Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der anwesende Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Beschreibung des Täters

  • männlich

  • ca. 35 Jahre alt

  • ca. 185 – 190 cm

  • kräftige Statur

  • graue Stoffhose, weiße Schuhe und schwarze Kapuzenjacke

  • weißer Verband an der rechten Hand

  • Innsbrucker Dialekt

©LPD Tirol
Um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bzw. verdächtiger Wahrnehmungen wird unter der Tel. Nr: 059133 70 3333 (LKA-Journaldienst) ersucht.

