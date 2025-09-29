Gesucht: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

Bei einem Überfall in der Nacht auf Montag auf eine Tankstelle in Innsbruck konnte ein Mann mit der Beute fliehen. Er wird jetzt gesucht.

Am 28. September 2025 gegen 23 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Bereich der Andechsstraße in Innsbruck. Unter Vorhalt eines Messers nötigte er den Angestellten, die Kassenlade zu öffnen. Anschließend entnahm er mehrere Banknoten aus der Lade, steckte diese in einen mitgebrachten Stoffsack und flüchtete über den Hinterausgang in östlicher Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der anwesende Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Beschreibung des Täters männlich

ca. 35 Jahre alt

ca. 185 – 190 cm

kräftige Statur

graue Stoffhose, weiße Schuhe und schwarze Kapuzenjacke

weißer Verband an der rechten Hand

Innsbrucker Dialekt

©LPD Tirol Nach diesem Mann wird gesucht

Um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bzw. verdächtiger Wahrnehmungen wird unter der Tel. Nr: 059133 70 3333 (LKA-Journaldienst) ersucht.