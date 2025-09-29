Österreich auch betroffen? Lufthansa bestätigt Abbau von 4000 Stellen

Die Lufthansa Group will bis 2030 mehr als 4000 Arbeitsplätze streichen. Bestätigt wurde dies nun vom Konzern selbst, nach ersten Insiderberichten in der vergangenen Woche. Betroffen sind vor allem administrative Tätigkeiten, die künftig durch Automatisierung, digitale Prozesse und interne Konsolidierungen ersetzt werden sollen. Von derzeit knapp 103.000 Beschäftigten in der gesamten Gruppe soll ein erheblicher Teil in Deutschland abgebaut werden. Ob Österreich auch betroffen ist, ist noch nicht klar.

Finanzielle Ziele stehen im Fokus

Für den Zeitraum von 2028 bis 2030 setzt sich die Lufthansa ambitionierte Vorgaben: Ein freier Cashflow von mehr als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, eine Kapitalrendite von 15 bis 20 Prozent sowie eine operative Marge von acht bis zehn Prozent. Vorstandschef Carsten Spohr knüpft damit an ein klares Ziel an – die Profitabilität durch Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen zu sichern. Denn zuletzt war die Fluggesellschaft von Streiks, hohen Kosten und verfehlten Margenzielen gebremst worden.

Gefahr neuer Arbeitskämpfe

Die Ankündigung des Stellenabbaus könnte die angespannte Lage zwischen Management und Belegschaft verschärfen. Schon am Dienstag endet die Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über mögliche Arbeitskampfmaßnahmen. Ein neuer Streik wäre ein herber Rückschlag, sowohl für das operative Geschäft als auch für die geplante Neuausrichtung.

Milliarden für neue Flugzeuge

Trotz Spardruck investiert der Konzern weiter in seine Flotte. Bis 2030 sollen mehr als 230 neue Maschinen ausgeliefert werden, darunter rund 100 Langstreckenflugzeuge. Die Umstellung auf treibstoffeffizientere Modelle geht jedoch langsamer voran als geplant. Verzögerungen bei Auslieferungen und Zertifizierungen, etwa der neuen Business-Class-Sitze in der Boeing 787-9, bremsen die Modernisierung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 08:40 Uhr aktualisiert