Was Österreicher mit Lotto-Millionen anstellen würden

Der Traum von einem Millionengewinn bei Lotto, EuroMillionen und Co. beschäftigt so manchen Österreicher immer wieder mal. Was würde man machen, wenn man zu den Glücklichen zählt? Eine Befragung zeigt das nun.

Wer hat nicht schon einmal Lotto gespielt und inständig gehofft, bald schon Millionen am Konto zu haben? Gleichzeitig stellt man sich dann immer auch vor, was man mit dem Geld anstellen würde. Eine Befragung bringt die Wünsche und Vorhaben der Österreicher nun an die Oberfläche und zeigt, was sie mit einem Lotto-Gewinn in dieser Höhe anstellen würden. Dazu wurden in der ImmoScout24-Trendstudie 1.000 Österreicher online repräsentativ befragt.

Was die Mehrheit der Österreicher mit einem Lotto-Gewinn machen würde

Und die Mehrheit hierzulande ist sich auch sicher: 56 Prozent würden mit dem Geld ein Eigenheim kaufen oder es in eine Immobilie investieren. Der Großteil davon würde die gekaufte Immobilie dann auch selbst benutzen – das Geld würde also in das eigene Traumzuhause fließen. „Die Ergebnisse zeigen deutlich: Wenn es ums große Geld geht, denken die Österreicher an die eigenen vier Wände“, so auch Markus Dejmek, Österreich-Geschäftsführer von ImmoScout24.

©Michael Schulte / Artline Design Österreich-Geschäftsführer von Immoscout24, Markus Dejmek, weiß, dass die Österreicher größtenteils ans Eigenheim denken, wenn es ums große Geld geht.

So viele Österreicher würden das Geld teils sparen oder anlegen

Aber nicht nur der Immobilienkauf steht in Österreich hoch im Kurs, auch die Vorsorge. So würden sich immerhin 48 Prozent der Menschen hierzulande mit dem Millionengewinn auch Rücklagen für die Zukunft schaffen, immerhin 26 Prozent würden die Gelegenheit gleich am Schopf packen und bestehende Schulden, Hypotheken oder Kredite abbezahlen. Immerhin noch ein Drittel der Befragten denkt daran, das Geld in Aktien, Fonds oder Gold anzulegen, wobei diese Anlageformen vor allem bei jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren große Beliebtheit erlangen.

Lotto-Sechser: Wie viele Österreicher in den Ruhestand gehen würden

Ein Viertel der Österreicher würde einen Lotto-Gewinn in derart unvorstellbarer Höhe als Eintrittskarte in ein Leben ohne Arbeit nutzen. Bei den 50- bis 69-Jährigen ist dieser Wunsch besonders stark ausgeprägt, in dieser Altersgruppe setzt knapp mehr als ein Drittel den Millionengewinn mit dem vorzeitigen Ruhestand gleich. 15 Prozent der Befragten haben angegeben, einen Teil des Geldes spenden zu wollen, ebenso viele wollen es in Bildung investieren. Sieben Prozent der Befragten träumen vom eigenen Unternehmen, das sie mit dem Geld gründen könnten, weitere sieben Prozent haben individuelle Vorstellungen – wie Weltreisen oder weitere außergewöhnliche Projekte.

Eckdaten der Studie: Für die ImmoScout24-Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2025 für ImmoScout24 1.000 Österreicher:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.

