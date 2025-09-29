Maria G. vor Gericht: Prozess gegen IS-Rückkehrerin startet

Sie heiratete IS-Kämpfer, lebte in vom Terrorregime kontrollierten Gebieten und verbrachte Jahre in einem Lager in Nordsyrien. Nun beginnt in Salzburg der Prozess gegen Maria G.

Maria G., aufgewachsen in Salzburg, konvertierte 2013 zum Islam. Über Chat-Foren lernte sie einen deutschen IS-Kämpfer kennen, den sie via Skype heiratete. Am 28. Juni 2014 reiste sie über die Türkei nach Syrien aus – damals erst 17 Jahre alt. In den folgenden Jahren lebte sie in verschiedenen vom IS kontrollierten Gebieten. Nach einer Scheidung heiratete sie erneut, diesmal einen weiteren Kämpfer, mit dem sie zwei Kinder bekam. Der „Islamische Staat“ versorgte die Familie mit Geld und Lebensmitteln.

Schwere Vorwürfe der Anklage

Die Staatsanwaltschaft Salzburg wirft Maria G. vor, durch ihre Präsenz die Kampfmoral ihrer Ehemänner gestärkt und deren Zugehörigkeit zur Terrororganisation gefestigt zu haben. Damit habe sie die Ziele des IS – die Errichtung eines radikal-islamischen Gottesstaates, bewusst gefördert. Ihr zweiter Mann fiel bei Kampfhandlungen. 2019 wurde sie in Syrien gefangen genommen und im Lager Roj interniert, wo sie mit ihren Kindern bis 2024 lebte. Erst auf Anordnung des Bundesverwaltungsgerichts wurde die Familie im März 2025 nach Österreich zurückgeholt.

Verteidigung setzt auf Geständnis

Seit ihrer Rückkehr befindet sich Maria G. auf freiem Fuß. Ihre Anwältin Doris Hawelka kündigte an, die Angeklagte werde „sich geständig verantworten“. Zugleich betonte sie, ihre Mandantin habe nach der Rückholung Schritte unternommen, um ihr Leben neu zu ordnen, welche genau, blieb offen. „Sie ist sich bewusst, dass die Ausreise nach Syrien der größte Fehler ihres Lebens war“, sagte Hawelka. Das jahrelange Leben im Internierungslager habe für Maria G. bereits „den Preis“ bedeutet.

Prozess mit Signalwirkung

Die Frau ist bislang gerichtlich unbescholten. Aufgrund ihres Alters während der Taten, zwischen 17 und 22 Jahren, wird das Verfahren vor einem Schöffengericht für Jugendstrafsachen am Landesgericht Salzburg geführt. Der Strafrahmen liegt zwischen einem und zehn Jahren Haft. Erst im April war eine weitere nach Österreich zurückgeholte IS-Rückkehrerin aus Wien zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.