Mit glatten Sneakers geklettert: Touristin stürzt in den Gosausee

Eine Wanderung am Hinteren Gosausee nahm am Sonntag ein dramatisches Ende: Eine 32-jährige Touristin aus China stürzte mehrere Meter in einen See und wurde schwer verletzt. Unglaublich, wie beherzt ein Passant handelte.

Eine Wanderung am Hinteren Gosausee im Salzkammergut endete am Sonntag, dem 28. September 2025, dramatisch für eine 32-jährige Touristin aus China. Die Frau stürzte beim Abstieg auf rutschigem, felsigem Gelände mehrere Meter tief und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Touristin war gemeinsam mit zwei weiteren Frauen aus China, 30 und 32 Jahre alt, unterwegs. Die drei Frauen hatten sich zufällig am See getroffen und beschlossen, gemeinsam den Rundweg um den See zu erkunden. Trotz des steilen und unwegsamen Geländes kletterten sie gegen 16.15 Uhr hintereinander in Richtung des Sees. Ausgestattet lediglich mit Sneakers mit glatter Sohle.

Oberösterreicher springt nach

Dabei verlor die 32-Jährige auf dem feuchten Untergrund den Halt und stürzte in den See. Die beiden Begleiterinnen blieben vor Schreck am Unfallort stehen. Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt, der den Vorfall aus einiger Entfernung beobachtete, reagierte sofort: Er alarmierte die Einsatzkräfte und sprang selbst in den rund zehn Meter entfernten See, um die Verletzte zu retten. Mit großem Mut gelang es ihm, die Frau zu erreichen und schwimmend ans Ufer zu bringen.

Einsatz Bergrettung

Die Bergrettung Gosau übernahm anschließend die Sicherung der drei Touristinnen. Die schwer verletzte Frau wurde per Tau vom Rettungshubschrauber geborgen, medizinisch erstversorgt und in das Krankenhaus Schwarzach im Pongau geflogen. Die beiden anderen Frauen wurden ebenfalls per Hubschrauber ans Seeufer abgeseilt und blieben unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 09:56 Uhr aktualisiert