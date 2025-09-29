Gehalt als Grund Nr. 1: Jeder Zweite denkt über Jobwechsel nach

In Österreich ist jeder zweite Berufstätige offen für einen Jobwechsel. Die Gründe reichen von Unzufriedenheit am aktuellen Arbeitsplatz bis zu attraktiveren Gehalts- und Arbeitsbedingungen.

Die Bereitschaft, den Arbeitsplatz zu wechseln, ist in Österreich derzeit so hoch wie schon lange nicht mehr. Laut einer aktuellen Studie von Marketagent im Auftrag von karriere.at ist jeder zweite Berufstätige grundsätzlich offen für einen Jobwechsel. Rund sieben Prozent der Erwerbstätigen suchen aktiv nach einer neuen Stelle, während 41 Prozent sich vorstellen können, den Job zu wechseln, wenn die Bedingungen stimmen. „Die Jobwechselbereitschaft ist aktuell höher als in den letzten Jahren. Das eröffnet große Chancen für Unternehmen: Mit den richtigen Anreizen sind viele Beschäftigte bereit, sich beruflich zu verändern“, erklärt karriere.at-CEO Georg Konjovic.

©karriere.at Das ist laut Studie der Status der Jobsuche.

©karriere.at Das sind die Top 10 Gründe für den Jobwechsel.

Schlechte Stimmung treibt Menschen weg

Die Gründe für einen Wechsel unterscheiden sich je nachdem, ob jemand aktiv auf Jobsuche ist oder nur offen für Neues ist. Wer aktiv sucht, nennt vor allem ein negatives Arbeitsklima, Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen oder Probleme mit der Führungskraft als Grund für einen Abschied. Für jene, die nicht aktiv suchen, spielen eher Verbesserungen beim Gehalt, der Lage des Arbeitsplatzes oder der Work-Life-Balance eine Rolle. „Die Zahlen zeigen deutlich: Menschen kündigen vor allem, wenn sie Leidensdruck spüren. Wer nicht aktiv sucht, lässt sich hingegen durch attraktive Angebote überzeugen“, so Konjovic.

©karriere.at/Katharina Berger „Für viele ist das höhere Gehalt eine Grundbedingung bei einem Jobwechsel, insbesondere für jene, die in einem aufrechten Arbeitsverhältnis, aber offen für etwas Neues sind. Dennoch ist in manchen Inseraten von ‚marktkonformer Bezahlung‘ oder vom ‚Mindestgehalt laut Kollektivvertrag‘ die Rede – damit geben sich Talente heutzutage jedoch nicht zufrieden. Wenn Interessierte beim Überfliegen einer Stellenanzeige keine konkrete Gehaltsangabe entdecken, ziehen sie zu besseren Angeboten weiter“, mahnt Konjovic zu mehr Gehaltstransparenz in Stelleninseraten.

©karriere.at Die Top 5 Gründe für den Jobwechsel nach Status der Jobsuche.

Gehalt ist der wichtigste Faktor

Die Umfrage, für die 1.013 Erwerbsfähige zwischen 18 und 60 Jahren befragt wurden, zeigt, dass ein höheres Gehalt der entscheidende Grund für einen Wechsel ist. Fehlende Gehaltsangaben oder unattraktive Konditionen im Stelleninserat schrecken potenzielle Kandidat*innen ab. „Viele Arbeitnehmer erwarten transparente Gehaltsinformationen. Allgemeine Formulierungen wie ‚marktkonforme Bezahlung‘ reichen heute nicht mehr aus. Wer beim ersten Blick auf die Anzeige keine klare Zahl sieht, schaut schnell nach besseren Angeboten“, warnt Konjovic. Für Unternehmen bedeutet das: Wer Talente gewinnen will, muss nicht nur ein faires Gehalt bieten, sondern dies auch klar kommunizieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 11:04 Uhr aktualisiert