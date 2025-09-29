Gehalt als Grund Nr. 1: Jeder Zweite denkt über Jobwechsel nach
In Österreich ist jeder zweite Berufstätige offen für einen Jobwechsel. Die Gründe reichen von Unzufriedenheit am aktuellen Arbeitsplatz bis zu attraktiveren Gehalts- und Arbeitsbedingungen.
Die Bereitschaft, den Arbeitsplatz zu wechseln, ist in Österreich derzeit so hoch wie schon lange nicht mehr. Laut einer aktuellen Studie von Marketagent im Auftrag von karriere.at ist jeder zweite Berufstätige grundsätzlich offen für einen Jobwechsel. Rund sieben Prozent der Erwerbstätigen suchen aktiv nach einer neuen Stelle, während 41 Prozent sich vorstellen können, den Job zu wechseln, wenn die Bedingungen stimmen. „Die Jobwechselbereitschaft ist aktuell höher als in den letzten Jahren. Das eröffnet große Chancen für Unternehmen: Mit den richtigen Anreizen sind viele Beschäftigte bereit, sich beruflich zu verändern“, erklärt karriere.at-CEO Georg Konjovic.
Schlechte Stimmung treibt Menschen weg
Die Gründe für einen Wechsel unterscheiden sich je nachdem, ob jemand aktiv auf Jobsuche ist oder nur offen für Neues ist. Wer aktiv sucht, nennt vor allem ein negatives Arbeitsklima, Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen oder Probleme mit der Führungskraft als Grund für einen Abschied. Für jene, die nicht aktiv suchen, spielen eher Verbesserungen beim Gehalt, der Lage des Arbeitsplatzes oder der Work-Life-Balance eine Rolle. „Die Zahlen zeigen deutlich: Menschen kündigen vor allem, wenn sie Leidensdruck spüren. Wer nicht aktiv sucht, lässt sich hingegen durch attraktive Angebote überzeugen“, so Konjovic.
Gehalt ist der wichtigste Faktor
Die Umfrage, für die 1.013 Erwerbsfähige zwischen 18 und 60 Jahren befragt wurden, zeigt, dass ein höheres Gehalt der entscheidende Grund für einen Wechsel ist. Fehlende Gehaltsangaben oder unattraktive Konditionen im Stelleninserat schrecken potenzielle Kandidat*innen ab. „Viele Arbeitnehmer erwarten transparente Gehaltsinformationen. Allgemeine Formulierungen wie ‚marktkonforme Bezahlung‘ reichen heute nicht mehr aus. Wer beim ersten Blick auf die Anzeige keine klare Zahl sieht, schaut schnell nach besseren Angeboten“, warnt Konjovic. Für Unternehmen bedeutet das: Wer Talente gewinnen will, muss nicht nur ein faires Gehalt bieten, sondern dies auch klar kommunizieren.