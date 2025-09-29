FinanzOnline Änderung: Das musst du ab 1. Oktober beachten

Der Schutz sensibler Steuerdaten wird verschärft. Ab Oktober ist der Zugang zu FinanzOnline nur mehr mit einer zusätzlichen Sicherheitsstufe möglich.

Bei FinanzOnline gibt es ab 1. Oktober eine Änderung.

Betrugs- und Missbrauchsversuche im Internet werden immer ausgeklügelter. Umso wichtiger ist es, den Zugriff auf hochsensible Daten bestmöglich abzusichern. Mit 1. Oktober führt das Finanzministerium daher verpflichtend die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) für FinanzOnline ein. Das Verfahren ist bereits aus dem Online-Banking bekannt: Neben dem Passwort ist ein zweiter Sicherheitsfaktor notwendig. Damit soll das Risiko von Datendiebstahl und missbräuchlicher Nutzung weiter gesenkt werden.

Für Nutzer gibt es zwei Optionen ID Austria : Wer bereits registriert ist, kann wie gewohnt einsteigen. Sie gilt als sicherste und einfachste Variante und ist auch EU-weit einsetzbar.

2FA im Login-Bereich von FinanzOnline : Für alle, die keine ID Austria besitzen, bietet FinanzOnline direkt eine Alternative. Auch ein Einstieg ohne Smartphone ist durch den Einsatz von Token möglich.



Daneben bleibt weiterhin die Möglichkeit bestehen, Steuererklärungen in Papierform bei den Finanzämtern einzureichen.

Politik setzt auf Bürgernähe

„Mit der 2-Faktor-Authentifizierung sorgen wir für eine deutlich verbesserte Prävention und setzen EU-Vorgaben um. Gleichzeitig unterstützen wir alle, die Hilfe beim Umstieg benötigen“, erklärt Finanzminister Markus Marterbauer. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl betont: „Die ID Austria ist die einfachste und schnellste Variante zur Anmeldung. Unser Ziel ist es, digitale Angebote sicher, einfach und bürgernah zu gestalten.“

ID Austria auf Erfolgskurs

Schon jetzt nutzen rund 4,1 Millionen Menschen die ID Austria, und das nicht nur für FinanzOnline. Sie ermöglicht den Zugang zu über 500 digitalen Anwendungen. Besonders bemerkenswert: Auch ältere Bürgerinnen und Bürger setzen verstärkt darauf. In der Altersgruppe der 66- bis 75-Jährigen loggen sich bereits 27 Prozent mit ID Austria ein. Die Bekanntheit wurde durch die ID Austria Servicetour massiv gesteigert. Mit über 100 Stopps in allen Bundesländern konnten seit Sommer mehr als 100.000 Neuregistrierungen verzeichnet werden.

Ausbau der Registrierungsgemeinden

Um den Zugang weiter zu erleichtern, wird das Netz der Ausgabestellen laufend erweitert. Derzeit stellen rund 890 Gemeinden die ID Austria aus. Ab 15. Oktober 2025 kommen weitere 450 hinzu – damit können künftig mehr als die Hälfte aller österreichischen Gemeinden den digitalen Ausweis direkt vor Ort ausstellen. „Wir verstehen uns als Servicedrehscheibe für Bürgerinnen und Bürger. Mit der ID Austria Servicetour und dem Ausbau der Registrierungsgemeinden bringen wir das Amt zu den Menschen – nicht umgekehrt“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.