Rene Benko legt Einspruch gegen zweite Anklage ein

Der Immobilienunternehmer Rene Benko wehrt sich gegen die zweite Anklage im Signa-Komplex. Die Vorwürfe betreffen erneut betrügerische Krida und ein Vermögen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe, Rene Benko, hat Einspruch gegen die zweite gegen ihn erhobene Anklage eingelegt. Wie das Landesgericht am Montag mitteilte, wird der Fall nun an das Oberlandesgericht Innsbruck weitergeleitet. Bisher ist nur eine Anklage, ebenfalls wegen betrügerischer Krida, rechtskräftig. Diese wird ab 14. Oktober verhandelt. Ob die zweite Anklage zeitgleich verhandelt werden kann, ist noch unklar, da eine Mindestfrist von acht Tagen zwischen Rechtskraft und Prozessbeginn einzuhalten ist.

Vorwurf: Vermögenswerte beiseite geschafft

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Benko vor, Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 370.000 Euro beiseite geschafft zu haben. Konkret geht es um:

120.000 Euro Bargeld

elf hochwertige Uhren

Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und weitere Wertgegenstände

Diese sollen in einem Tresor bei Angehörigen verborgen gewesen sein. Eine Mitangeklagte soll Benko dabei unterstützt haben. Der Strafrahmen für die Taten liegt bei ein bis zehn Jahren Haft.

Erste Anklage läuft bereits

In der ersten Anklage wird Benko vorgeworfen, im Rahmen der Insolvenz seiner Firma die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert zu haben. Betroffen waren unter anderem Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 360.000 Euro sowie eine Schenkung an Angehörige über 300.000 Euro. Dieser Prozess wird im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Innsbruck verhandelt.

WKStA ermittelt in 14 Sachverhaltssträngen

Die WKStA untersucht insgesamt 14 Sachverhaltsstränge im Signa-Komplex. Neben betrügerischer Krida wird gegen Benko und weitere Beschuldigte unter anderem wegen Untreue, schwerem Betrug, Gläubigerbegünstigung und Förderungsmissbrauch ermittelt. Der aktuelle Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Millionen Euro. Benko bestreitet bisher alle Vorwürfe.