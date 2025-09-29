Nightjet von Wien nach Paris wird ab Dezember gestrichen

Die beliebte Nachtzugverbindung zwischen Wien und Paris wird eingestellt. Grund ist der Rückzug des französischen Partnerbahnunternehmens, das keine staatlichen Zuschüsse mehr erhält.

Der Nightjet von Wien nach Paris steht vor dem Aus.

Ab 14. Dezember 2025 wird der Nightjet Wien – Paris nicht mehr angeboten, bestätigten die ÖBB am Montag. Die Entscheidung fällt im Zuge des Fahrplanwechsels und betrifft ausschließlich die Verbindung nach Frankreich.

Grund: Kein Zuschuss von Frankreich

Wie die ÖBB erklären, ist der Betrieb internationaler Nachtzüge heute nur mit Beteiligung ausländischer Partner möglich. Die französische SNCF Voyageurs wurde jedoch vom Verkehrsministerium in Paris informiert, dass die staatlichen Zuschüsse für die Nachtzuglinien Wien – Paris und Berlin – Paris für das Jahr 2026 eingestellt werden.

Nightjet-Angebot bleibt eingeschränkt

Die ÖBB bedauern den Rückzug ihrer französischen Partner. Betroffen sind die beiden Verbindungen ab 14. Dezember 2025: Wien – Paris und Berlin – Paris. Die Strecke Wien – Brüssel bleibt jedoch weiterhin im Nightjet-Programm und wird auch 2026 dreimal wöchentlich angeboten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 13:36 Uhr aktualisiert